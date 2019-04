Die gefühlt letzte Chance für den Club! In der Partie 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) können die Clubberer mit einem Sieg noch einmal richtig in den Kampf um Platz 14 eingreifen. Einen Dreier vorausgesetzt, könnte die Mannschaft von Trainer Boris Schommers bis auf einen Zähler an den VfB Stuttgart, der am Samstag gegen Bayer Leverkusen unter Zugzwang steht, herankommen und auch den Abstnd auf den FC Schalke 04 auf sechs Punkte reduzieren. Für S04 wäre ein Sieg ein Befreiungsschlag.

Der FCN vergab beim 1:1 in Stuttgart am letzten Wochenende die Gelegenheit, im direkten Duell noch näher an die Schwaben heranzurücken. Die Schalker unterlagen in der längsten Nachspielzeit der Bundesliga-Geschichte in der 99. Minute nach Videobeweis und Hand-Elfmeter gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2. Es war die zweite Heimpleite in Folge unter Coach Huub Stevens (65), der mit Königsblau eines der harmlosesten Teams der Liga trainiert. Nur Hannover (100) und Gegner 1. FC Nürnberg haben sich im Lauf der Saison noch weniger Chance erarbeitet als Schalke (120). ,,Wir spielen uns zu selten gute Gelegenheiten heraus", sagt S04-Stürmer Guido Burgstaller (29. Im Hinspiel war das anders. Daniel Caligiuri, Elfmeter-Sünder gegen Frankfurt, traf beim 5:2-Heimerfolg gegen den FCN dreimal. ,,Wir haben keine Punkte zu verschenken", gibt Stevens die Losung aus, ,,wir müssen eine gute Einstellung zeigen und unsere Tugenden auf den Platz bringen."

Aber: Schalke konnte keines der letzten vier Liga-Spiele in Nürnberg gewinnen. Die Bilanz für die Knappen an der Noris ist mit zehn Siegen in 27 Duellen und bei nur elf FCN-Erfolgen durchaus positiv. ,,Ich freue mich auf das Spiel, es wird durch die Fan-Freundschaft sicherlich eine besondere Atmosphäre", so FCN-Coach Boris Schommers, der den gesperrten Virgil Misidjan ersetzen muss. Bei Schalke fehlt Suat Serdar nach Gelb-Rot. Lukas Mühl, könnte die ,,gelbe Gefahr" bei den Nürnbergern erwischen. Beim FC Schalke sind gleich vier Spieler mit vier gelben Karten vorbelastet: Nabil Bentaleb, Jeffrey Bruma, Guido Burgstaller und Salif Sané wären bei einer Verwarnung im Spiel gegen 1899 Hoffenheim auf der Tribüne...

Wie sehe ich das Spiel 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 live im TV?

Das Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04 wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Max-Morlock-Stadion. Mögliche Kommentatoren, vom Sender immer erst kurzfristig nominiert: Philipp Eger, Robby Hunke, Matthias Stach oder Tobi Fischbeck.

Wird die Partie 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 ist am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie am Freitag ab 22.30 Uhr in einer längeren Zusammenfassung. DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

