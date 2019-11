Offiziell: 1. FC Nürnberg trennt sich von Trainer Damir Canadi - Marek Mintal übernimmt vorerst

Camadi selbst äußerte sich auf der Homepage des Klubs ebenfalls: "Es war ein offenes Gespräch, in dem wir die Entwicklungen kritisch bewertet haben und am Ende der Meinung waren, dass es im Interesse des Vereins ist, der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Ich danke dem Verein und seinen Fans für die Zeit hier in Nürnberg und wünsche dem Club, dass er die gesteckten Ziele erreicht".

Niederlage in Bochum besiegelt Canadi-Aus

Am Montagabend hatte der "Club" noch mit 1:3 beim abstiegsbedrohten VfL Bochum verloren. Unter Canadi holte der Bundesligaabsteiger nur 14 Punkte in zwölf Ligaspielen. Zu wenig für ein Team, das eigentlich in die Bundesliga zurückkehren will. In der Tabelle rutschte der "Club" auf Platz elf ab, der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt bereits neun Punkte. Die Abstiegszone ist indes nur noch zwei Zähler entfernt.