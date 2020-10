Nach zweimaligem Rückstand: Rapp beschert Darmstadt einen Last-Minute-Sieg in Nürnberg

Später Sieger im Montagabendspiel der 2. Bundesliga: Zum Abschluss des dritten Spieltags hat Darmstadt 98 einen späten Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg gefeiert. Die Nürnberger von Trainer Robert Klauß verpassten trotz zweimaliger Führung den Sprung an die Tabellenspitze. Die Gäste aus Darmstadt bestimmten weite Teile der Partie und belohnten sich erst in der Nachspielzeit mit dem 3:2-Siegtreffer.

Das dauerte bis zur 56. Minute. Nach einer Ecke bekam Nürnberg den Ball nicht geklärt. Der stark aufgelegte Dursun stieg im Strafraum am höchsten und köpfte zum Ausgleich ein. Und danach wachten auf einmal auch die Gastgeber auf: Nach einem Pass von Johannes Geis bekam Lohkemper den Ball in der Nähe des Darmstädter Strafraums. Im Dribbling ließ er den eingewechselten Patrick Herrmann stehen und schlenzte zur erneuten Führung ein.

Darmstadt gibt sich nicht geschlagen – und feiert drei Punkte

Darmstadt gab sich allerdings abermals nicht geschlagen. Nach einer Halbfeld-Flanke von Tobias Kempe konnte Marvin Mehlem den Ball in der 76. Minute im Strafraum annehmen. Bei seinem Schuss war FCN-Keeper Christian Mathenia machtlos. Und das erneute Comeback war sogar nicht einmal der Schlussstrich: In der Nachspielzeit bekam Darmstadt noch einen Freistoß zugesprochen. Nicolai Rapp sprang am höchsten und bescherte den Lilien in der 93. Minute die drei Punkte.