Bericht: Jens Keller wird neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg

Jens Keller wird offenbar neuer Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg. Dies berichteten Sport1 und Sky am Dienstagmittag. Demnach soll der 48-Jährige am Mittwoch offiziell vorgestellt werden. Der Club hatte sich in der vergangenen Woche von Coach Damir Canadi getrennt. Beim 1:5 im Zweitliga-Spiel am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld saß Marek Mintal auf der Bank der Nürnberger. Der frühere Torjäger hatte den Job auf Interimsbasis ausgefüllt.