FC Oberlausitz gibt Regionalliga-Startplatz freiwillig zurück

Neugersdorf/Dresden. Sportlich hat der FC Oberlausitz den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost geschafft, doch die Fans der Neugersdorfer werden künftig keinen Viertliga-Fußball mehr im eigenen Stadion zu sehen bekommen. Der Verein zieht die Mannschaft zurück. Das gaben die Neugersdorfer am Mittwoch bekannt: „Nach einer intensiven Prüfung der wirtschaftlichen und strukturellen Möglichkeiten kommt der Vorstand des Vereins zu dem Entschluss, dass er das Spielrecht für die Regionalliga in der kommenden Saison nicht wahrnehmen wird und seine Männermannschaft in die NOFV-Oberliga zurückzieht.“