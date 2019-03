FC Porto siegt nach Verlängerung - Champions-League-Saison für AS Rom beendet

Irre Wendungen in der Champions League am Mittwochabend: Während Manchester United den sensationellen Last-Minute-Sieg über Paris Saint-Germain (3:1) feierte, ging die Partie FC Porto gegen die AS Rom im Parallelspiel in die Verlängerung. Mit einem 2:1 nach 90 Minuten gelang es den Portugiesen, die Hinspielniederlage zunächst zu egalisieren, ehe sie in der 117. Minute erneut einnetzen konnten.

Wie in Paris wurde auch das Achtelfinal-Rückspiel in Porto per Strafstoß entschieden. Alex Telles kam dem drohenden Elfmeterschießen zuvor und erlöste den FC Porto durch seinen souveränen Treffer zum 3:1.

Zwei Elfmeter, ein Sieger: Porto macht den Einzug ins Viertelfinale perfekt

Francisco Soares in der 26. und Moussa Marega in der 52. Minute hatten bei einem verwandelten Elfmeter des Römers Daniele de Rossi (37.) zuvor die 1:2-Hinspielniederlage egalisiert. Vor 49000 Zuschauern im Estadio do Dragao sorgte dann Telles in der Verlängerung für das Aus der Römer. Dem Strafstoß war ein Foul des eingewechselten Alessandro Florenzi an den portugiesischen Stürmer Fernando Andrade zuvorgekommen.

