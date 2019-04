Im Vorjahr hat der FC Liverpool den FC Porto im eigenen Estadio do Dragao schon im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales mit 5:0 überrollt. Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp (51) marschierte danach bis ins Finale. Ganz so leicht wie im letzten Jahr wird es für die Reds in der Partie FC Porto gegen FC Liverpool am Mittwoch (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) nicht. Porto drehte auch im Achtelfinale gegen Roma (3:1 n . V.) einen Rückstand aus dem Hinspiel um. ,,Ich habe von Porto nichts gesehen, was Liverpool im Rückspiel Sorge machen müsste", sieht der ehemalige Liverpool-Profi Mark ,,Lawro" Lawrenson den fünfmaligen Europapokalgewinner und Champions League-Sieger aus England schon in Sicherheit und erneut im Halbfinale.

Jürgen Klopp gibt natürlich nichts auf solche Prognosen. ,,Es wird ein intensives zweites Spiel", sagt der Coach des LFC, ,,wir hatten zwar viel Kontrolle, aber wir ließen zu viele Standardsituationen zu. Doch Porto erzielt aus solchen ruhenden Bällen 40 Prozent seiner Tore. Also müssen wir wachsam sein." Liverpool hat Glück, dass Torjäger Mohamed Salah (26) mitwirken darf. Der Ägypter hatte sich im Hinspiel ein rotwürdiges Foul mit einem brutalen Tritt gegen Danilo geleistet. Die Aktion wurde jedoch nicht bestraft.

Liverpool geht mit fünf Pflichtspielsiegen in Folge in die Partie in Porto. ,,Wir wissen, was uns erwartet", stellt Georginio Wijnaldum das Team auf die besondere Atmosphäre im Estadio do Dragao ein. James Milner fordert: ,,Wir müssen uns nur auf unser Spiel konzentrieren, das ist alles. Das ist alles, was wir kontrollieren können. Natürlich bekommt man in den Medien die Gespräche über den ersten Titel nach so langer Zeit mit. Aber wir sind auf das fokussiert, was wir auf dem Platz leisten können."

Der FC Porto konnte in bislang sechs Pflichtspielen noch nie gegen Liverpool gewinnen. Das 0:0 im letztjährigen Champions-League-Achtelfinale an der Anfield Road war das einzige Remis für die ,,Drachen" im Vergleich mit dem 18-fachen englischen Fußballmeister. Kapitän Héctor Herrera und Pepe melden sich nach ihren Sperren ebenso im Team von Trainer Sergio Conceicao zurück wie der angeschlagene Alex Telles. ,,Es gibt keine größere Motivation, als im Champions-League-Viertelfinale zu stehen und einen Rückstand auszugleichen", sagte Conceicao in der offiziellen Pressekonferenz zum Spiel in Porto, ,,ich mag die Spielweise von Liverpool, sie sind eine der besten Mannschaften der Welt." Héctor Herrera stellt klar: ,,Wir sind nicht auf Revanche aus. Das Resultat aus der vergangenen Saison ist Vergangenheit und wir haben die einmalige Chance, Geschichte zu schreiben." Porto gewann 1987 im unvergessenen Finale in Wien mit 2:1 gegen den FC Bayern München den Landesmeister-Pokal und 2004 auf Schalke durch ein 3:0 gegen die AS Monaco die Champions League.

Wie sehe ich das Spiel FC Porto gegen FC Liverpool live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt FC Porto gegen FC Liverpool am Mittwoch ab 21 Uhr live und exklusiv. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Reporter ist Marco Hagemann.

Gibt es die Partie FC Porto gegen FC Liverpool auch bei Sky?

Ja, allerdings nur in der Sky-Konferenz mit regelmäßigen Zuschaltungen und im Wechsel mit der Partie Manchester City gegen Tottenham Hotspur. Konferenz-Redakteur ist Frank Buschmann.

Wird die Partie FC Porto gegen FC Liverpool live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN und Sky sind die Rechteinhaber! Seit Beginn der Saison 2018/2019 gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im deutschen Free-TV. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Porto gegen FC Liverpool gibt es ab null Uhr im frei zu empfangenden Sportsender Sky Sport News HD sowie am Donnerstag im Vorfeld der Europa-League-Liveübertragung bei RTL.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann FC Porto gegen FC Liverpool in der Tat kostenlos sehen. Neukunden erhalten von DAZN einen Freimonat. Wer diese Bindung nicht eingehen möchte, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um die Partie kostenlos zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf schlechtere Bild- und Tonqualität, nervige Pop-ups, ausländische Kommentatoren, ständige Wettangebote und so weiter einstellen. Und: Man bewegt sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen! Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat diese App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Liveticker zum Spiel FC Porto gegen FC Liverpool an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

