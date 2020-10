Bayern-Gegner FC Red Bull Salzburg meldet drei Corona-Fälle – Team in Mannschaftsquarantäne

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg befindet sich nach positiven Corona-Tests bei drei Spielern in Mannschaftsquarantäne. Das teilte der Vorrundengegner des FC Bayern München in der Champions League am Sonntag auf seiner Homepage mit. Die Untersuchungen waren nach dem Play-off-Spiel zur Champions League gegen Maccabi Tel Aviv durchgeführt worden.