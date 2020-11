FC Salzburg gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Standesgemäß für einen Titelverteidiger startete Triple-Sieger Bayern München in die neue Auflage der Champions League. Sowohl gegen den wohl ärgsten Konkurrenten um den Gruppensieg Atletico Madrid (4:0) als auch gegen Underdog Lokomotive Moskau (2:1) gaben sich die Münchner keine Blöße. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen und 6:1 Toren hat das Team von Hansi Flick vor der Partie am Dienstag beim FC Salzburg eine nahezu makellose Bilanz (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Überhaupt sind die Rollen vor dem Duell in Österreich klar verteilt. Seit dem Ausrutscher der Bayern am zweiten Bundesliga-Spieltag gegen Hoffenheim (1:4) gewann der FCB sieben Mal in Serie.