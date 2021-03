Zeit genutzt: 1. FC Sarstedt verlängert mit Trainerteam und verpasst Anlage ein Upgrade

„Die Jungs machen alle etwas, aber freiwillig. Wir geben aktuell nichts vor, weil das ohne Perspektive schnell demotivierend wird“, betont Vucinovic. „Da vergeht schnell die Lust.“ Wenn irgendwann ein Datum genannt werde, zu dem wieder gespielt werden könne, sei es für die Trainer wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, die Spieler wieder zu einem regelmäßigen, strukturierten Fitness- und Laufprogramm zu verpflichten. „Zum einen, damit es im Mannschaftstraining dann nicht bei null losgeht und es Verletzungen hagelt“, sagt der Coach. „Zum anderen, weil es ja immer wieder zu Verzögerungen und Verschiebungen kommen kann, was an der Motivation nagen dürfte.“

Ein sehr guter Fußballer ist er ja schon, und derzeit arbeitet Marc Vucinovic verstärkt daran, ein noch besserer Tennisspieler zu werden. Allerdings, bei aller Freude daran, ein wenig gezwungenermaßen. „Tennisspielen ist ja sozusagen Sport auf Abstand – das geht in Corona-Zeiten“, sagt der Spielertrainer des Landesligisten 1. FC Sarstedt. Deshalb lege er auch seinen Spielern nahe, hin und wieder zum Schläger zu greifen, um sich fit zu halten. „Die Jungs dürften keine Lust haben, ausschließlich laufen zu gehen.“ Man könne halt derzeit nur das machen, was erlaubt sei.

Vucinovic gibt zu, dass ihn da schon ein Gefühl der Hilflosigkeit und der Planlosigkeit befalle, „wir hangeln uns von Monat zu Monat“. Dabei seien die Spieler heiß, das habe er in den Gesprächen heraushören können. „Sie fiebern danach, wieder auf den Platz zu können.“ Resignation oder sogar den Wunsch, angesichts dieser nach dem vergangenen Frühjahr erneuten Lockdown-phase sogar mit dem Kicken aufhören zu wollen, habe er nicht verspürt

„Allerdings habe ich bei einem Gespräch mit einem potenziellen Neuzugang genau diese veränderte Einstellung erlebt“, berichtet der Sarstedter Coach. „Er hat durch diese langen Zwangspausen eine andere Sicht auf den Stellenwert des Fußballs bekommen. Er findet es gar nicht schlecht, mal nicht diese üblichen sportlichen Pflichttermine zu haben, lässt sich ein bisschen treiben.“

Großteil des Kaders gibt seine Zusage

In seiner Mannschaft und im Trainerteam sei das allerdings nicht so. „Wir haben die Zeit genutzt, um unsere Kadergespräche voranzutreiben“, so Vucinovic. Ergebnis: „Wir haben große Zustimmung erfahren. 99 Prozent haben zugesagt.“ Bei drei, vier Spielern gebe es allerdings Unwägbarkeiten, wie es beruflich oder studientechnisch weitergehe. „Die wollen auch bleiben, müssen aber schauen, ob das in der nächsten Saison weiter zu vereinbaren ist.“

Nach den berufsbedingten Abgängen von Frederic Bokelmann und Ritchie Eres sei ein 21er-Kader verblieben. „Unabhängig davon, ob die Wackelkandidaten bleiben können, schauen wir uns nach Neuzugängen für die nächste Saison um.“ Generell sehe er durch die Bank, das heißt in jedem Mannschaftsteil, Bedarf, Qualität dazuzuholen. Vor allem im offensiven Bereich und im zentralen Mittelfeld seien weitere Optionen wünschenswert.