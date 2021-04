Neuzugang Nummer vier: Sarstedt holt Defensivspezialist Filmon Negasi aus Koldingen

Der 1. FC Sarstedt rüstet weiter auf für die neue Saison in der Landesliga. Neuzugang Nummer vier ist Filmon Negasi, der vom Koldinger SV zu den Blau-Weißen wechselt. Der bald 24-Jährige ist in der Defensive flexibel einsetzbar, agierte beim Bezirksligisten zuletzt in der Innenverteidigung.