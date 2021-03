"Wunschspieler unserer Trainer": 1. FC Sarstedt verpflichtet Oelmann und Hattendorf

Genau die war in der abgebrochenen Hinrunde zum Teil schmerzlich vermisst worden, so der Trainer. „Die drei bringen uns nicht nur mit ihrer sportlichen Klasse weiter. Auch ihre Erfahrung hilft uns extrem.“ Es gehe in jedem Team darum, eine gewisse zentrale, stabilisierende Achse aufzubauen. „Daniel, Yannick und Basti sollen dazugehören.“

"Wir haben Zeichen bekommen, dass sie sich verändern wollen"

Die Information, dass diese drei zu haben seien, sei letztlich aus Spielerkreisen durchgedrungen. „Wir haben Zeichen bekommen, dass sie sich verändern wollen.“ Und so habe man Kontakt aufgenommen. Große Überredungskünste sind offenbar nicht notwendig gewesen. „Es ist schon so, dass wir jedem potenziellen Neuzugang den Verein vorstellen. Wir machen ihnen klar, wie wir hier in Sarstedt ticken, wie wir den Klub leben, weil es auch um Identifikation geht, wie wir arbeiten, was wir vorhaben und was wir erwarten“, so Vucinovic.

„Und natürlich wollen wir den Jungs auch die Mannschaft schmackhaft machen und ihnen näherbringen, wie viel Spaß wir hier haben.“ In den Gesprächen sei zügig klar geworden, dass man auf einer Wellenlänge schwimme. „Es war schnell klar, dass sich da um drei Supertypen handelt, die nicht nur sportlich passen, sondern auch menschlich und charakterlich top sind.“ Kurzum: Die Zusagen ließen nicht lange auf sich warten.

Der Ex-Grasdorfer Reuter sei fürs zentrale defensive Mittelfeld, der ehemalige Egestorfer Regionalliga-Leistungsträger Oelmann für die Innenverteidigung und sein damaliger Vereinskollege Hattendorf für die Spielmacherposition oder die Flügel vorgesehen. „Toll, dass das mit den dreien geklappt hat.“

Weiterer Neuzugang schon fix

Es gebe auch bereits das Ja-Wort eines weiteren, allerdings etwas jüngeren Neuzugangs. „Er ist gut ausgebildet, in der Abwehrkette flexibel einsetzbar und total sympathisch“, freut sich der Coach. Allerdings müsse der Spieler seinen aktuellen Klub noch über den angestrebten Wechsel informieren. „Vorher werden wir den Namen nicht veröffentlichen.“