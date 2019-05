FC Saufhemden über Facebook-Sticheleien: "Das sollte man mit Humor nehmen"

Zuletzt haben wir an dieser Stelle den Saufhampton FC porträtiert. Der Neuling in der Campusliga ist allerdings keinesfalls zu verwechseln mit dem FC Saufhemden, der bereits seit 2017 in der Uni-Liga am Ball ist. Kaum verwunderlich, dass zuletzt der ein oder andere Giftpfeil in Richtung der Frischlinge geflogen ist. Grund genug für den SPORTBUZZER, um jetzt mal mit dem Original (?) zu sprechen.