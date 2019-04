Bundesliga zur Prime Time am Ostersamstag! Die Situation am Tabellenende hat sich für Schalke nicht wirklich verbessert. Vor der Partie FC Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim am Samstagabend mit ungewöhnlicher Anstoßzeit (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) könnte insbesondere ein Auswärtserfolg des VfB Stuttgart beim FC Augsburg die Königsblauen noch weiter unter Druck setzen.

Schalke enttäuschte in der Rückrunde vor allem zu Hause. Das 2:1 gegen den VfL Wolfsburg war am 18. Spieltag der einzige Heimsieg für die Knappen in der Rück-Serie. Seitdem gab es aus den letzten fünf Heimspielen nur noch einen einzigen Punkt, 0:0 gegen den SC Freiburg. Aber: In der Veltins Arena ist Schalke seit sieben Partien gegen die Kraichgauer ungeschlagen. Die Hoffenheimer reisen nicht wirklich gern nach Gelsenkirchen. Nur beim FC Bayern München verloren sie noch häufiger als beim FC Schale (7 Spiele). Das 1:1 im letzten Freitagsspiel beim 1. FC Nürnberg war für die Schalker glücklich. S04-Torhüter Alexander Nübel hielt dabei einen Elfmeter von Hanno Behrens. Im Hinspiel fielen beim 1:1 in Sinsheim beide Treffer vom Elfmeterpunkt aus.

,,Es ist ganz normal, dass man den Druck von der Mannschaft nehmen möchte", so S04-Trainer Huub Stevens (65) vor der Partie, ,,aber umso besser ist es, wenn die Mannschaft dies selbst tut - durch Leistung." Für den Niederländer ist klar: ,,Mit einer Leistung wie in Nürnberg können wir nicht zufrieden sein." Hoffenheim dagegen gewann vier der letzten fünf Bundesligaspiele und setzte sich zuletzt klar gegen Hertha BSC durch.,,Wir wollen dominant auftreten und Schalke vor dieser Kulisse gleich den Wind aus den Segeln nehmen", lautet der Plan von 1899-Coach Julian Nagelsmann.

Wie sehe ich das Spiel FC Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim live im TV?

Das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim wird am Samstag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der Veltins Arena. Mögliche Kommentatoren, vom Sender immer erst kurzfristig nominiert: Philipp Eger, Robby Hunke, Matthias Stach oder Tobi Fischbeck.

Wird die Partie FC Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim ist am Samstag ab 22.45 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie ab 22.30 Uhr in einer längeren Zusammenfassung. DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

