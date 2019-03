Zweikampf der Woche: Steigt der FC Schalke 04 noch ab?

Ja, es gibt ein böses Erwachen

Bereits in den vergangenen Jahren mussten immer wieder Klubs in die Relegation, mit denen keiner gerechnet hatte und die vom Potenzial her eigentlich viel zu gut für diese Tabellenregion waren: Wolfsburg, Hamburg oder auch Gladbach – diesmal wird es gar den Vizemeister der letzten Saison erwischen, den großen FC Schalke 04.

Warum? Weil die Königsblauen den Ernst der Lage offenbar immer noch nicht erkannt haben und sich sogar die Niederlage gegen Leipzig schönredeten, bloß weil sie ein wenig mehr Einsatz zeigten als bei den peinlichen Auftritten zuvor.

Die Maßnahme, mit Huub Stevens, Mike Büskens und Gerald Asamoah auf Klublegenden zu setzen, mag romantisch klingen und die Fans freuen – mehr aber auch nicht. Bei seinem letzten Engagement 2015 in Hoffenheim holte Stevens in zehn Spielen 0,8 Punkte im Schnitt. Mit dieser Bilanz stünde Schalke am Ende bei 29 Zählern, was in den letzten zehn Jahren nur einmal zum Klassenerhalt reichte. Wacht die Söldnertruppe nicht sofort auf, wird es ein böses Erwachen geben.