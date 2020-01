Schalke-Hoffnung Ahmed Kutucu über Identifikation, Förderer Norbert Elgert und seine Kindheit in Gelsenkirchen

Herr Kutucu, was es bedeutet, als gebürtiger Gelsenkirchener für die Profis vom FC Schalke 04 zu spielen, … … kann man sich als Nicht-Gelsenkirchener wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich wohne sieben Minuten von der Arena entfernt. Man spürt es förmlich in der Stadt, wenn es bei uns gut läuft wie aktuell – dann laufen auch die Leute alle mit einem Lächeln im Mundwinkel herum.

Inwiefern hat Sie diese Zeit geprägt? Meine Familie hat schon auf das Geld geachtet. Nicht jedes Mal, wenn ich neue Fußballschuhe wollte, habe ich auch welche bekommen. Ich saß dann in meinem Zimmer und habe geheult, aber so hat man auch gelernt, mit Geld umzugehen.

Sie wohnen noch zu Hause bei Ihrer Familie.

Ich lebe genau so wie vorher auch. Natürlich kommen auch mal Kids an und wollen ein Autogramm. Aber die klingeln nicht an unserer Tür. Egal ob Profi oder Bergbauarbeiter wie mein Vater bis zu seiner Rente – in Bismarck wird jeder gleich behandelt. Man könnte dort auch gar nicht arrogant werden, weil einen die Leute dann ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen holen würden. Aber so weit will ich es sowieso nicht kommen lassen.

Sie sind auch deshalb so beliebt, weil Sie als echter Malocher gelten.

Diese Kämpfermentalität habe ich von der Straße. Egal, ob ich früher in Bismarck auf dem Hof gespielt habe oder für den Klub: Aufgegeben? Niemals!

Nach Özil, Draxler, Neuer und Co. sind Sie der nächste junge Mann aus der Schalker Nachwuchsakademie. Was ist so besonders an dieser Ausbildung?

Für mich hängt das ganz stark mit Herrn Elgert (Norbert Elgert, Trainer der A-Jugend; d. Red.) zusammen. Er macht den Unterschied aus. Bis ich zu ihm kam, war ich ein durchschnittlicher Spieler. Aber mit seiner harten, aber herzlichen Herangehensweise bereitet er einen bestmöglich auf das Profi-Geschäft vor.