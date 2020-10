Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes über das Revierderby gegen den BVB, die S04-Krise und Manuel Baum

Haben Sie seinem Vorgänger David Wagner die Wende nicht zugetraut?

Ich kann Wagner nur von außen beurteilen. Bei ihm als Trainer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Er hat mit der Mannschaft in der Hinrunde etwas über den Verhältnissen gespielt und eine unglaublich schlechte Rückrunde hingelegt, mit vielen Ausfällen. Aber wenn man so lange nicht gewinnt, braucht man sich irgendwann ein wenig auf – in der Argumentation, in der Sprache. Das liegt aber nicht an Wagners Person, sondern an der Sache an sich.