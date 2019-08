Kader ausgedünnt: FC Schalke 04 verleiht Hamza Mendyl und Pablo Insua

Jochen Schneider schreitet bei seiner Mission, den Kader des Bundesligisten umzubauen, weiter voran: Am Mittwoch konnte der Sportvorstand des FC Schalke 04 gleich zwei Abgänge vermelden. Linksverteidiger Hamza Mendyl wird für ein Jahr an den französischen Erstligisten FCO Dijon ausgeliehen. Innenverteidiger Pablo Insua bleibt für ein weiteres Jahr beim spanischen Erstliga-Absteiger SD Huesca, an den er schon in der vergangenen Saison ausgeliehen war.