Schalke-Ultras zerlegen ihren Klub: "Gesamte Saison eine moralische Bankrotterklärung"

Der FC Schalke 04 befindet sich sportlich im freien Fall - und auch außerhalb des Platzes hat der Klub über die Saison hinweg immer wieder eine schlechte Figur abgegeben. Die Ultras von S04 haben offenbar genug gesehen - sie stellten einen offenen Brief auf ihre Homepage, der an die Verantwortlichen aus Vorstand, Aufsichtsrat und Ehrenrat adressiert ist und mit den Bossen hart ins Gericht geht.Für die Fangruppierung steht fest: Der Bundesligist hat die Geduld seiner Fans in den zurückliegenden zwölf Monaten bis an die Grenzen strapaziert.