FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Eintracht Frankfurt droht im grauen Liga-Mittelfeld zu versinken. Am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) müssen die Hessen beim FC Schalke 04 die Negativserie beenden, um den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten. Schalke kann sich dagegen mit einem weiteren Erfolg in der Spitzengruppe etablieren.