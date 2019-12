Jetzt Vierter: Raman schießt Schalke zum 1:0-Sieg gegen Frankfurt – Rot für Nübel nach Kung-Fu-Tritt

Der FC Schalke 04 hat zum Abschluss des 15. Bundesliga-Spieltags mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Benito Raman sorgte mit seinem dritten Saisontreffer in der 53. Minute für den Heimerfolg, durch den die Gelsenkirchener in der Tabelle auf Platz vier vorrückten - vor den FC Bayern auf Rang fünf. Für die Hessen hingegen war es seit dem 5:1-Sieg gegen den Rekordmeister am 10. Spieltag die vierte Niederlage in den letzten fünf sieglosen Spielen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter rutschte damit auf Platz 12 ab.

Für Gesprächsstoff sorgten zudem zwei unschöne Szene: Zunächst verletzte sich Jungstar McKennie in der 13. Minute an der Schulter. Für ihn kam Juan Miranda, 19 Jahre alte Leihgabe vom FC Barcelona, zum ersten Pflichtspiel-Einsatz für Schalke. In der 67. Minute traf Schalke-Keeper Alexander Nübel Eintracht-Offensivspieler Mijat Gacinovic mit einem wilden Kung-Fu-Tritt, als er weit aus seinem Tor heraus gekommen war. Der Serbe musste ausgewechselt werden, wurde sicherheitshalber zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Nübel sah für sein brutales Einsteigen die Rote Karte. Der Schalke-Kapitän dürfte in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.