Bericht: FC Schalke 04 will Erik Thommy vom VfB Stuttgart holen – Zwei weitere Interessenten

Auf der Zielgeraden des Transferfensters will der FC Schalke 04 offenbar noch einen vierten Zugang verpflichten. Wie die Bild berichtet, ist der abstiegsbedrohte Traditionsklub an Erik Thommy vom VfB Stuttgart interessiert. Nach den Zugängen von Sturm-Routinier Klaas-Jan Huntelaar , Linksverteidiger Sead Kolasinac und Rechtsverteidiger William soll wohl auch Thommy mithelfen, dass Königsblau die Klasse hält. Im Gespräch sei demnach eine Leihe bis Saisonende.

Beim Bundesliga-Konkurrenten aus Stuttgart war Thommy in dieser Saison bislang komplett außen vor: Nur sechs Minuten stand der 26 Jahre alte linke Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit in der Liga auf dem Platz – allerdings auch, weil er bis zum 15. Spieltag eine schwerwiegende Ellenbogen-Verletzung auskurierte. In der VfB-Offensive hat er mit Silas Wamangituka, Borna Sosa und Nicolás González aktuell starke Konkurrenz. Auf Schalke wären seine Chancen auf einen Stammplatz größer.