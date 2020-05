FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg live im TV und im Online-Stream sehen

Fehlstart nach der Corona-Pause. Der FC Schalke legte nach der Bundesliga-Zwangspause ausgerechnet im Revierderby gegen den BVB (0:4) eine Bruchlandung hin. Damit fielen die Schützlinge von Trainer David Wagner vorübergehend aus den angepeilten internationalen Rängen und wartet seit nunmehr sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) geht es gegen den ebenfalls schlecht gestarteten FC Augsburg darum, den Negativtrend zu stoppen.

Saisonabbruch in der Premier League? Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Das würde ich als ungerecht empfinden"

Premier-League-Klubs entscheiden: Training in Kleingruppen ab Dienstag - noch keine Zweikämpfe erlaubt

Seehofer schwärmt von Bundesliga-Wiederbeginn: DFL-Konzept "in beeindruckender Weise bestätigt"

Auch für den FC Augsburg setzte es nach der zweimonatigen Unterbrechung gegen den VfL Wolfsburg eine Niederlage (1:2). Nachdem Neu-Trainer Heiko Herrlich den Verstoß gegen die Quarantäne-Regeln zugegeben hatte, durfte er sein Team nicht betreuen, wird auf Schalke jedoch auf der Trainerbank zurückerwartet. Ein wichtiger Faktor - denn die Augsburger sind nach fünf Pleiten aus den jüngsten sechs Bundesliga-Partien zunehmend abstiegsbedroht. Ein Erfolg in Gelsenkirchen könnte zunächst für etwas Luft im Tabellenkeller sorgen.

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde

Wie sehe ich das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg live im TV?

Wird Schalke 04 gegen den FC Augsburg live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN und Amazon Prime halten die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Begegnung zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg ist am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen im Free-TV zu sehen. DAZN-Kunden können einen Zusammenschnitt der Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff sehen. Zudem wird es in der Halbzeit des 15.30-Uhr-Spiels bei Sky eine Zusammenfassung geben.