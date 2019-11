Wer hält Kurs? In der Partie FC Schalke 04 gegen Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) treffen sich zwei Teams, die einen echten Lauf haben. Die ,,Eisernen gewannen die letzten drei Spiele in Folge, Schalke ist seit vier Spielen ungeschlagen.

Die Berliner erlebten ihren größten Auftritt im deutschen Fußball vor ihrem Bundesliga-Aufstieg gegen Schalke. Die Mannschaft aus Köpenick stand 2001 im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion dem großen Favoriten FC Schalke 04 entgegen und verlor mit 0:2. Daraus resultierte die bis heute einzige Europacup-Teilnahme der Eisernen, die 1968 als DDR-Pokalsieger nicht am internationalen Wettbewerb teilnehmen durften. Die Partie FC Schalke 04 gegen Union Berlin ist die 922. Paarung in der Bundesliga-Geschichte und für die ,Knappen sind die Berliner der 55. Gegner im Oberhaus.

In Bildern: 50 ehemalige Spieler von Union Berlin - und was aus ihnen wurde. Simon Terodde: 25 Tore in 93 Spielen schoss Simon Terodde für "Eisern" Union. Mittlerweile spielt er beim 1. FC Köln. ©

Anzeige

Schalke-Trainer David Wagner rechnet trotz des Heimvorteils in der wie immer ausverkauften Arena mit einer schweren Aufgabe. ,,Gegen Berlin werden wir jeden Meter extra gehen müssen", sagte der 48-Jährige am Donnerstag, ,,Union hat zuletzt am besten gepunktet in der Liga. Wenn diese Mannschaft verletzungsfrei bleibt, sehe ich keine Chance, dass sie am Ende unter den letzten Drei landet." Das ist möglich. Union hat als Tabellenelfter schon jetzt fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und Fortuna Düsseldorf.

Union Berlin in Noten: Die Einzelkritik gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Tor: Rafael Gikiewicz (1) © Matthias Kern/Bongarts/Getty Images

Schalke könnte mit einem hohen Sieg sogar vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Diese Gelegenheit hatten die Königsblauen in dieser Saison schon mehrfach ungenutzt liegen lassen. Union Berlins Trainer Urs Fischer (53) sieht sein Team erwartungsgemäß in der Außenseiterrolle. ,,Viele Chancen werden wir gegen Schalke nicht bekommen", glaubt der Schweizer, ,,sie stehen sehr hoch und gehen bei Ballgewinn schnell nach vorne. Wir müssen über 90 Minuten alles geben." Joshua Mees und Suleiman Abdullahi werden den Berlinern noch nicht wieder zur Verfügung stehen. ,,Beide haben mit dem Team trainiert, aber der Freitag kommt für sie noch zu früh", sagt Urs Fischer, ,,wir hoffen, dass sie nächste Woche wieder komplett einsteigen können."

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Wie sehe ich das Spiel FC Schalke 04 gegen Union Berlin live im TV oder Online-Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Bundesliga-Freitagsspiel zwischen dem FC Schalke 04 gegen Union Berlin ab 20.15 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Jan Platte, als Experte fungiert Ralph Gunesch.

Wird das Spiel FC Schalke 04 gegen Union Berlin live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte. Sky-Kunden können ab 22.30 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung der Partie FC Schalke 04 gegen Union Berlin sehen. Im Free-TV ist die Partie u. a. am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau im Zusammenschnitt zu sehen.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel FC Schalke 04 gegen Union Berlin beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Schalke 04 gegen Union Berlin bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel FC Schalke 04 gegen Union Berlin an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.