Die Königsblauen müssen gegen Düsseldorf fast auf ihre komplette Abwehr verzichten. Salif Sané verletzte sich in Augsburg (3:2) bereits nach fünf Minuten am Knie und steht nach einer OP über Monate nicht zur Verfügung. Ebenfalls fehlen werden Benjamin Stambouili und Matija Nastasic. Den Einsatz Ozan Kabak wollte sich Schalke-Coach David Wagner (48) bis zum Schluss offen halten.

Nicht die allerbesten Voraussetzungen also Schalke 04, zumal mit Fortuna Düsseldorf der Gegner in die Veltins Arena kommt, der die Knappen im Vorjahr mit 4:0 regelrecht vorführte. Im gesamten Kalenderjahr 2019 blieb die Fortuna auswärts nur am 24. Spieltag der letzten Saison auf Schalke ohne Gegentor. Die Mannschaft von Trainer-Veteran Friedhelm Funkel (65) hat sich mit dem Derby-Sieg gegen den 1. FC Köln (2:0) am vergangenen Sonntag einen Schub geholt. Nach Schalke und im Anschluss an die Länderspielpause warten mit dem FC Bayern München, 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund und RB Leipzig die Top-Teams auf die Rheinländer. Fortuna-Sportdirektor Lutz Pfannenstiel ist dennoch zuversichtlich: ,,Gegen Mannschaften, die höher eingeschätzt werden, müssen wir nicht das Spiel machen", erklärt Pfannenstiel, ,,damit fühlen wir uns eigentlich sehr wohl. Wir werden auch in diesen Spiele die nötigen Punkte holen."