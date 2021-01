"Man behandelt immer nur Symptome": Frank Rost nimmt Ex-Klub Schalke 04 in die Pflicht

Beim FC Schalke 04 läuft derzeit nichts wie es sollte: Tabellenplatz 18, 30 Spiele ohne Sieg. Und jetzt verletzen sich auch noch Wunschspieler wie Mitchell Weiser vor einem möglichen Wechsel zu den Knappen. Mit noch einem weiteren sieglosen Spiel zieht man mit Tasmania Berlin gleich, hätte dann die längsten Negativ-Serie der Bundesliga-Geschichte. Ex-S04-Torhüter Frank Rost sieht massive Grundsatzprobleme bei seinem ehemaligen Klub, wie er gegenüber Sport1 verriet. "Man muss sich wieder auf den Sport konzentrieren, auf das Wesentliche", so Rost. "Und das hat man auf Schalke nicht nur in den vergangenen Monaten, sondern in den vergangenen Jahren aus den Augen verloren." Anzeige

Die Identität des Vereins als Malocher- und Kumpelklub sei in den vergangenen Jahren mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Man müsse auch die dementsprechenden Spieler hole, die diese Identität vermitteln. "Weder vom Vorstand, noch von den Spielern ist aktuell jemand dabei, mit dem ich mich identifizieren kann." Die Verantwortlichen hätten diesen Aspekt laut Rost "total außer Acht gelassen. Dann braucht man sich nicht wundern, dass so ein Ding auch mal in die andere Richtung geht."

Gerade in einer solchen Lage müsse man einen Verein wie den FC Schalke 04 so gestalten, dass die Menschen im Ruhrgebiet auch hinter den Spielern und dem Verein stehen. "Fans, die sagen 'Das ist mein Schalke 04' - das ist in den zurückliegenden Jahren extrem verloren gegangen, weil halt alle austauschbar sind." Gerade aufgrund dieser hohen Fluktuation bei den Königsblauen wundere sich Rost, dass Sportvorstand Jochen Schneider noch im Amt ist. "Aber man behandelt auf Schalke unabhängig von Personen immer nur Symptome, und man geht nie wirklich an grundsätzliche Dinge ran."