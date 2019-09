Mainz 05 und Trainer Sandro Schwarz sind in Gelsenkirchen - und dazu muss man kein Prophet sein - krasser Außenseiter. Die Schalker kommen mit der Euphorie von zwei Siegen und 8:1 Toren in diese Partie. ,,Wir nehmen diese Herausforderung an", sagte Schwarz am Donnerstag in Mainz, ,,Schalke spielt mit großer Wucht und wir müssen selbst einen hohen Durchsetzungswillen an den Tag legen." Dass die Mainzer dies können, zeigten sie beim 2:1-Heimerfolg gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende.