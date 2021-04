Trainer-Legende Friedhelm Funkel sieht Schalke vor schwieriger Zukunft: "Da wird mir Angst und Bange"

Die Lage ist wahrlich düster beim FC Schalke 04 : Man steht abgeschlagen am Tabellenende. Bei einer Niederlage im Kellerduell gegen den 15. aus Mainz am Samstag (15.30 Uhr, Sky) würde der Rückstand auf das rettende Ufer auf 17 Punkte wachsen. Schon drei Spieltage später könnte der Abstieg feststehen . Und auch wenn aus dem Vereinsumfeld immer wieder Parolen kommen, dass man den Klassenerhalt noch schaffen könne, glaubt Trainer-Ikone Friedhelm Funkel nicht mehr daran: "Die dürfen das nicht so deutlich sagen wie ich, aber jeder weiß: Schalke ist abgestiegen" , sagte er in einem Interview bei Sky.

Funkel: So eine schlimme Krise in der Bundesliga noch nie gesehen

Aus Fan-Kreisen ist in den vergangenen Monaten oftmals die Hoffnung zu hören gewesen, dass der Abstieg zu einer Runderneuerung führen könne, die dem Traditionsklub den Weg zurück in die deutsche Spitze ermöglicht. Doch Funkel sieht auch zukünftig schwere Fahrwasser für die Königsblauen: "Im Aufsichtsrat werden mindestens sechs Neue in die Ämter gewählt werden. Dann gab es die ganzen Querelen mit Ralf Rangnick, der durch eine externe Gruppe ins Spiel kam, die helfen wollte", schildert er die Unruhe in der Vereinsführung. "Da ist so ein Durcheinander, dass mir Angst und Bange um diesen tollen Verein Schalke 04 mit seinen tollen Fans wird", stellte er klar und fasste zusammen: "Der Verein steckt in so einer schlimmen Krise, wie ich sie in der Bundesliga noch nie gesehen habe."