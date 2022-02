Berichte: Schalke erwägt dauerhafte Gazprom-Trennung – Tönnies bietet Hilfe an

Trubel beim FC Schalke 04: Während bei der Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis alle Augen auf dem wichtigen Zweitliga-Spiel beim Karlsruher SC am Samstag (13.30 Uhr, Sky) liegen, beschäftigt den Verein weiter auch die Gazprom-Thematik. Am Samstag in Karlsruhe wird die Mannschaft als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine schon nicht mehr mit dem Logo des russischen Energieunternehmens auf der Brust auflaufen. Intern diskutiert man übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch, wie man sich dauerhaft von dem Hauptsponsor trennen kann bzw. die finanziellen Ausfälle im Falle einer Trennung ausgleichen könnte.

