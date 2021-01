FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

17 Spiele später finden sich die Herren in königsblau genau da wieder - mit nur sieben Punkten aus der gesamten Hinrunde. Eine Statistik, die Bände spricht. Noch nie in der Bundesliga-Geschichte schaffte es eine Mannschaft mit weniger als neun Punkten nach der ersten Saisonhälfte am Ende die Klasse zu halten. Auf der anderen Seite stehen hungrige Münchner, die aktuell jedoch auch ihrer Form hinterherlaufen. Trotzdem ist das Team von Hansi Flick in einer deutlich komfortableren Position als der abstiegsbedrohte FC Schalke.