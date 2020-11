25. siegloses Schalke-Spiel in Folge: Gladbach baut Horror-Serie von S04 weiter aus

Borussia Mönchengladbach hat die Horror-Serie des FC Schalke 04 in der Bundesliga um ein weiteres siegloses Spiel erweitert. Durch den 4:1 (2:1)-Heimerfolg des Teams von Trainer Marco Rose stehen die "Königsblauen" nun bei saisonübergreifend 25 Partien in Folge ohne Dreier. Gladbach hingegen ist nach dem nur kurz gefährdeten Sieg im Borussia-Park vor aufgrund der Corona-Pandemie wie gewohnt leeren Rängen als Tabellensiebter mit einem Punkt Rückstand auf den Sechsten Union Berlin wieder auf Tuchfühlung zu den Europapokal-Plätzen. Die Tore für die Borussia erzielten Florian Neuhaus (15. Minute), Oscar Wendt (36.), Marcus Thuram (52.) und Hannes Wolf (81.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Schalkes Stürmer Benito Raman (20.).

Hinter Schalke liegen Chaos-Tage mit mehreren Spieler-Suspendierungen und der Entlassung von Kaderplaner Michael Reschke. Vor der Partie hatte Vorstand Jochen Schneider noch einmal betont, dass die Personalentscheidungen unvermeidbar gewesen sind. Mit der zweiten Liga wolle man sich aber nicht beschäftigen. Und das zeigte die Mannschaft von Coach Manuel Baum tatsächlich in der Anfangsphase auch auf. In der Offensive stand mit dem 19 Jahre alten Matthew Hoppe ein US-Youngster in der Startelf, der sonst in der Regionalliga-Reserve spielt. S04 begann ordentlich - doch die Borussia ging in Führung. Der ehemalige Schalker Breel Embolo scheiterte an Keeper Frederik Rönnow, ehe Neu-Nationalspieler Neuhaus durch viele gegnerische Beine zum 1:0 traf.