Minus von 21 Millionen Euro: FC Schalke 04 verkündet Halbjahreszahlen

Feature, Eckfahne mit S04 Logo, unscharf dahinter eine Spielszene, Aktion, Fussball 2. Bundesliga, 09.Spieltag, FC Schalke 04 GE - FC Ingolstadt 04 IN 3:0, am 03.10.2021 in Gelsenkirchen/ Deutschland. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video *** Feature, corner flag with S04 logo, blurred behind it a game scene, action, football 2 Bundesliga, 09 Spieltag, FC Schalke 04 GE FC Ingolstadt 04 IN 3 0, on 03 10 2021 in Gelsenkirchen Germany DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video © imago images/Sven Simon