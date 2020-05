Leihgabe Jonjoe Kenny lobt Schalke und David Wagner: "Trainer hat mir Selbstvertrauen gegeben"

In kurzer Zeit erwarb sich der kampfstarke 23-Jährige beim Bundesligisten den Status eines Publikumslieblings. Schalke würde Kenny gerne über die Saison hinaus halten. Auch der Spieler fühlt sich wohl in Gelsenkirchen und macht gute Fortschritte beim Deutsch-Lernen. Die Rolle als Ersatzspieler in der Premier League behagte ihm nicht. "Ich möchte kein Spieler sein, der nur ein paar Spiele macht. Ich war nicht glücklich, viel auf der Bank zu sitzen. Ich möchte Fußball spielen und zeigen was ich drauf habe."