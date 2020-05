Trainer David Wagner bei Schalke 04 unter Druck: Die Krise des Revierklubs in fünf Punkten

Bittere Schalke-Bilanz: Nur drei Tore in zehn Spielen

Trend: Zehn sieglose Spiele in Serie mit 3:24 Toren für das nun schlechteste Rückrunden-Team der Liga - hätte es nicht die starke Hinserie mit 30 Punkten gegeben, müsste der Tabellen-9. wohl noch ernsthaft um den Klassenverbleib bangen. Die Hoffnung auf Schalke war groß, die Krise, die Anfang des Jahres begonnen hatte, während der zehnwöchigen Corona-Pause überwunden zu haben. Stattdessen setzte es drei Klatschen in Dortmund (0:4), gegen Augsburg (0:3) und in Düsseldorf - dort sogar trotz neuer Mauer-Taktik. An eine Europapokal-Rückkehr ist aktuell nicht zu denken. „Wir können uns nicht so präsentieren wie in den letzten drei Spielen. Das ist ein gehöriger Negativlauf, den müssen wir schnellstens beenden. Am besten am Samstag“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider.