Vereins-Legende Marcelo Bordon zerlegt Schalke 04: "Kein Charakter, kein Potenzial"

Der langjährige Abwehrchef Marcelo Bordon hat ein vernichtendes Urteil über seine Nachfolge-Generation beim FC Schalke 04 gefällt. "Ich sehe Straßenfußballer in Brasilien, die mehr Qualität haben als die Schalke-Spieler. Es passt gar nichts“, sagte der 44-Jährige in einem Interview der WAZ: " Die meisten Spieler haben kein Potenzial und keinen Charakter, um für Schalke zu spielen. Sie verstehen Schalke nicht. Gelsenkirchen ist eine relativ arme Stadt, also muss man 120 Prozent für den Verein und die Fans geben."

Er schaue sich zu Hause in Brasilien alle Spiele an, erklärte der Brasilianer, der von 2004 bis 2010 für Schalke spielte. "Nach der 0:4-Niederlage in Dortmund habe ich gewusst, dass Schalke mit dieser Mannschaft keine Punkte mehr holen wird", sagte er: "Die Spieler müssen die Geschichte von Schalke kennen. Es fehlt die Identifikation, und jeder macht, was er will."