FC Schalke 04 legt wieder los: Amine Harit verpasst Trainingsauftakt

Harit gilt als einer der Profis, die Schalke noch abgeben könnte. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison befindet sich der finanziell angeschlagene Revierklub in einer Umbruchphase. Neben dem Marokkaner fehlten wie erwartet mehrere Spieler. Omar Mascarell hat laut Klubangaben eine Mittelohrentzündung. Mark Uth ist wegen seines möglichen Wechsels zum 1. FC Köln freigestellt. Der US-Amerikaner Matthew Hoppe bereitet sich mit der US-Nationalmannschaft auf den Gold Cup vor.

Am Mittwoch hatte der Revierklub die Trennung von Mittelfeldspieler Sebastian Rudy bekanntgegeben. Demnach sei der eigentlich bis 2022 laufende Vertrag des 31-Jährigen mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden. Rudy war zuvor bereits zwei Jahre an die TSG Hoffenheim ausgeliehen gewesen. Als Grund für die Vertragsauflösung führte Sportdirektor Rouven Schröder auch die finanzielle Situation des Klubs an.