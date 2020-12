Schalke-Trainer Baum reagiert auf Kritik von suspendiertem Bentaleb: "Machen nichts aus Jux und Dollerei"

Manuel Baum ist weiterhin bemüht, die Suspendierung von Profi Nabil Bentaleb aus dem Bundesliga-Kader des FC Schalke 04 zu verteidigen. "Alle Maßnahmen, die getroffen wurden, die sind wohl durchdacht und es gibt definitiv auch Gründe dafür", erklärte der Trainer des Revierklubs am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen . Dort wollen die Königsblauen am Sonntag (18 Uhr, Sky) nach 25 sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier einfahren.

Eine Begründung für den Verzicht auf Bentaleb gab Baum derweil weiterhin nicht ab. Der 26 Jahre alte Algerier war nach dem Spiel in Wolfsburg vor rund zwei Wochen ebenso wie sein Teamkollege Amin Harit von der Profimannschaft suspendiert worden. In diesem Zuge hatte Schalke auch erklärt, den Vertrag mit Sturm-Routinier Vedad Ibisevic zum Jahresende aufzulösen. Bentaleb hatte sich am Mittwoch via Instagram zu seinem Ausschluss geäußert und dabei sein Unverständnis zum Ausdruck gebracht. "Ich habe meinen völlig ungerechtfertigten Ausschluss bei der Profi-Mannschaft mit großer Überraschung und Enttäuschung zur Kenntnis genommen" , schrieb er.

Freund-Eklat um Bentaleb

Um Bentaleb gab es auch deshalb Wirbel, weil Ex-Nationalspieler Steffen Freund dessen Verhalten im Sport1-"Doppelpass" mit zweifelhaften Äußerungen und der algerischen Herkunft begründet hat. Davon distanzierten sich dann allerdings sowohl Freund selbst als auch wenig später der TV-Sender. "Ich musste böse, an Rassismus grenzende Kritik aushalten", schrieb Offensivspieler Bentaleb in seiner Reaktion und fügte an, er ärgere sich über Experten , die "mehr an virtuellem Ruhm als echtem Journalismus" interessiert seien. Zuvor hatte sein Berater bereits Kritik an der Entscheidung der Schalke geäußert.