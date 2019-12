Bericht: FC Schalke 04 leiht wechselwilligen Michael Gregoritsch vom FC Augsburg aus

Wie die "Bild" berichtet, wird Michael Gregoritsch in der Winterpause vom FC Augsburg an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Der Österreicher wollte seinen Klub bereits in der abgelaufenen Sommer-Transferperiode verlassen und wurde wegen eines Transfer-Wunsches in dieser Saison vom FCA zwischenzeitlich suspendiert.