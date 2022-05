Schalke 04 krönt sich zum Zweitliga-Meister – Büskens: "Das ist die Energie, die wir so lieben"

Den Aufstieg in die Bundesliga hat der FC Schalke 04 bereits am vergangenen Wochenende perfekt gemacht, am letzten Spieltag folgte nun die Krönung. Dank eines 2:1-Sieges beim 1. FC Nürnberg sicherte sich das Team von Interimstrainer Mike Büskens die Zweitliga-Meisterschaft und belohnte sich für einen bärenstarken Schlussspurt mit acht Siegen aus den letzten neun Spielen.

