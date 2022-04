Naldo setzt auf "Büskens-Push" im Aufstiegsrennen: "Vor seiner Person haben alle auf Schalke Respekt"

Er kennt die Bundesliga aus dem Effeff, insbesondere die Traditionsklubs Werder Bremen, VfL Wolfsburg und Schalke 04 , für die Ex-Abwehrspieler Naldo zwischen 2005 und 2018 im Oberhaus (358 Spiel, 46 Tore) verteidigte. Die wenigsten Bundesliga-Einsätze, nämlich 60 in rund zweieinhalb Jahren, absolvierte der torgefährliche Defensivmann in seiner Zeit in Gelsenkirchen. Dennoch kennt er den heutigen Zweitligisten, für den nach wie vor sein Herz schlägt, natürlich bestens - ebenso wie den aktuellen S04-Trainer Mike Büskens. Im Sky-Interview hat der 39-Jährige erklärt, warum dieser genau der richtige Mann ist, um den Wiederaufstieg mit dem derzeitigen Tabellenvierten zu schaffen.

Trotz der positiven Ansätze, die der 54-Jährige in kürzester Zeit bei den "Königsblauen" hervorgerufen hat, sei es jedoch nicht Büskens, der am Ende den Unterschied ausmachen werde: "Es ist die Mannschaft, die in den vergangenen Spielen sehr gut zusammengehalten hat und das auch in den nächsten Spielen weiterhin so machen muss." In zwei Wochen (23. April., 13.30 Uhr) steht das Topspiel gegen den momentanen Zweitliga-Spitzenreiter Werder Bremen auf dem Programm - das Duell zweier Naldo-Ex-Vereine also. Im Kampf um den Aufstieg sehe es nach Meinung des einstigen Innenverteidigers aktuell sehr gut aus, "sowohl für Bremen als auch für Schalke".