FC Schalke 04: Trotz Geburt seiner Zwillinge - Bentaleb bleibt suspendiert

"Ich habe ihm gratuliert, aber der Stand ist der gleiche", erklärte Stevens der Bild. Heißt: Bentaleb, in dieser Saison wettbewerbsübergreifend immerhin mit acht Saisontoren, wird auch am kommenden Sonntag gegen Hannover 96 nicht im Kader stehen. Bentaleb darf auch bei den Profis nicht mittrainieren, muss in der U23 ran. Dort fehlte er allerdings bislang auch - denn der Algerier hat noch Probleme im Leistenbereich.