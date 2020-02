FC Schalke 04 gegen RB Leipzig live im TV und im Online-Stream sehen

Nächster Kracher für RB Leipzig. Nach dem starken 1:0 bei Tottenham Hotspur in der Champions League haben die Sachsen am Samstagabend erneut eine harte Aufgabe vor der Brust. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann muss beim Topspiel beim FC Schalke 04 bestehen (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker), um die Jagd auf Spitzenreiter FC Bayern fortzusetzen. Gegner Schalke trat nach überschaubaren Resultaten in den Vorwochen auf der Stelle und möchte gegen den Favoriten in die Erfolgsspur zurückkehren.

Das 1:1 gegen den SC Paderborn sowie die Nullnummer bei Mainz 05 trüben das Bild einer ordentlich gestarteten zweiten Saisonhälfte von Schalke 04. Das Team von David Wagner ließ damit zwei Mal in Folge gegen ein Kellerkind Punkte liegen und musste im Kampf um das internationale Geschäft kleinere Dämpfer hinnehmen. "Uns fehlt die Leichtigkeit beim Herausspielen von Torchancen", stellte Wagner nach dem Mainz-Spiel fest. Gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig dürfte den Schalkern aber die eigene Heimstärke in die Karten spielen. In der laufenden Spielzeit verlor die Wagner-Elf vor heimischer Kulisse lediglich gegen den FC Bayern (0:3) am zweiten Spieltag.

Leipzig hat sich mit dem 1:0 bei Tottenham nicht nur eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel am 10. März., sondern auch viel Mut für die schwierige Hürde am Samstagabend angeschossen. Nachdem das neue Jahr mit drei sieglosen Spielen in vier Rückrunden-Partien nicht optimal begann, feierten die Sachsen nun den zweiten Pflichtspielsieg in Serie. Bereits beim 3:0 gegen Werder Bremen zeigte die Nagelsmann-Elf wieder ihre altbekannte Dynamik im eigenen Offensiv-Spiel. Ein weiterer Mutmacher: Den letzten Vergleich auf Schalke entschied RB im Vorjahr mit 1:0 für sich.

Wie sehe ich das Spiel FC Schalke 04 gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Schalke 04 gegen RB Leipzig am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Wolff Fuss. Die TV-Übertragung beginnt um 17.30 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Wird FC Schalke 04 gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC Schalke 04 gegen RB Leipzig ist im Free-TV am Samstag zuerst im Aktuellen Sport-Studio des ZDF ab 23 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Kann ich Schalke gegen Leipzig im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Schalke 04 gegen RB Leipzig über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Schalke-Spiel gegen Leipzig im Liveticker?