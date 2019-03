Huub Stevens zum Dritten! Der 65-jährige Jahrhunderttrainer des FC Schalke 04 übernimmt die Königsblauen, wenn auch nur interimsmäßig, zum dritten Mal nach 1997 und 2011. Der Niederländer wird in der Partie FC Schalke 04 gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) gut dreieinhalb Jahre nach seinem Ausstieg aus gesundheitlichen Gründen bei der TSG 1899 Hoffenheim wieder auf der Bank sitzen.

„Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Wir werden vor dem Spiel gegen RB Leipzig viele Gespräche führen und dann Entscheidungen treffen. Es ist schön, wenn man die Leute noch überraschen kann“, sagte Huub Stevens bei seiner Rückkehr auf Schalke. Der bis dahin in Deutschland unbekannte Trainer wurde 1997 als Nachfolger von „Retter“ Jörg Berger geholt, und 2011 löste er den heutigen RBL-Coach Ralf Rangnick bei den Gelsenkirchenern ab. Die Schalker hatten sich nach dem historischen 0:7-Desaster bei Manchester City am Dienstag, der höchsten Pleite eines deutschen Teams in der Champions League, von Trainer Domenico Tedesco (33) getrennt. Die Vorhersage des neuen Sportchefs Jochen Schneider (48), wonach die Partie gegen Manchester City „nicht der für längere Zeit letzte Auftritt für Schalke in der Königsklasse“ gewesen sei, ist, wie der Kicker (Donnerstagsausgabe) feststellt, reine Schönrednerei. Für Schalke 04 geht es nach sieben Ligaspielen ohne Sieg darum, nicht noch tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Der FC Augsburg könnte die „Knappen“ in seinem Heimspiel gegen Hannover 96 schon mit einem Remis überflügeln, wenn man gegen RBL wieder punktlos bleibt. Auch der zeitgleich gegen 1899 Hoffenheim spielende VfB Stuttgart könnte den Rückstand auf den FC Schalke bis auf einen Punkt verkürzen.