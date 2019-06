FC Schalke würdigt Vereinslegende: Rudi-Assauer-Platz vor Veltins-Arena eingeweiht

Assauer war maßgeblich an dem Aufschwung der Königsblauen beteiligt. Seinen größten Erfolg als Funktionär feierte der ehemalige Manager des FC Schalke im Jahr 1997, als der Klub im Finale gegen Inter Mailand den UEFA-Cup gewann. 2001 und 2002 holte er mit den Knappen zwei DFB-Pokal-Triumphe in Folge. Auch der Bau der Veltins-Arena fällt in die Amtszeit des Mannes, der einst als aktiver Fußballer 307 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund und Werder Bremen bestritten hatte.

In einem Buch machte Rudi Assauer seine Alzheimer-Erkrankung öffentlich

In seinem Buch "Ich will mich nicht vergessen" machte der einstige Schalke-Macher 2012 seine Alzheimer-Erkrankung öffentlich. Bereits 2013 war sein Bruder Lothar an den Folgen dieser Krankheit im Alter von 81 Jahren verstorben. Am 6. Februar 2019 schloss Rudi Assauer im Alter von 74 Jahren für immer seine Augen.