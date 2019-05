Ist der 5. Mai tatsächlich ein gutes Omen für den FC Schalke 04? Vor einem Jahr sicherten sich die Knappen am 33. Spieltag beim FCA mit einem 2:1-Erfolg die Vize-Meisterschaft und die Champions-League-Teilnahme. Vor der Partie FC Schalke 04 gegen FC Augsburg am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) stehen die Vorzeichen komplett anders. Positiv: Die Schalker können mit einem Heimsieg und unabhängig von den Resultaten am Samstag, u. a. mit Hertha gegen den Tabellensechzehnten VfB Stuttgart, den vorzeitigen Liga-Erhalt klar machen.

Dass es wieder ein Schalker Erfolgserlebnis, aber keinen Feiertag - diesen erlebte Königsblau am letzten Samstag beim 4:1-Derbysieg in Dortmund - wird, dafür spricht schon allein die Statistik. Der FC Augsburg gewann nur ein einziges Mal in der Veltins Arena - und das war im Dezember 2015. Seitdem blieben die bayerischen Schwaben gegen S04 sechs Mal in Folge sieglos. Die Niederlage gegen den FCA vor fast vier Jahren war der einzige Punktverlust für Schalke vor heimischer Kulisse gegen diesen Kontrahenten. Insgesamt gewann Augsburg nur eines von 15 Duellen gegen S04.

Das sind die Trainer-Kandidaten beim FC Schalke 04 Heiko Herrlich und Bruno Labbadia: Nur zwei mögliche Nachfolger von Domenico Tedesco beim FC Schalke 04. Wer kommt außerdem in Frage? Der SPORTBUZZER zeigt die möglichen neuen S04-Trainer! ©

Anzeige

Der FC Augsburg hat mit Trainer Martin Schmidt (52) die Wende geschafft und mit dem 6:0 gegen den VfB Stuttgart am Karsamstag den höchsten Sieg seiner Bundesliga-Historie eingefahren. Gegen Bayer Leverkusen verpassten die Fuggerstädter allerdings am vergangenen Freitag einen Matchball zur sicheren Rettung. Auf das Ergebnis der Stuttgarter in Berlin legt man in Augsburg am Sonntag keinen Wert. ,,Wir werden das Spiel von Stuttgart nicht schauen", erklärte Martin Schmidt unter der Woche, ,,das gibt uns ein schlechtes Gefühl, wenn wir Stuttgart eine Niederlage wünschen würden. Das wollen wir nicht, wir wollen den Klassenverbleib selbst schaffen." Tja, die Schwaben wünschen sich gegenseitig nichts Böses...

Internationale Pressestimmen zur BVB-Pleite in Augsburg So wird die BVB-Niederlage gegen den FC Augsburg von der internationalen Presse gesehen. Der SPORTBUZZER hat die besten Stimmen zusammengestellt. ©

Schalkes Trainerlegende Huub Stevens hatte den Klassenerhalt mit seinem Herzensverein zu seiner ,,schwierigsten Mission" erklärt. Der Derbysieg am vergangenen Wochenende in Dortmund war für die arg gebeutelten Knappen ein Befreiungsschlag. Dennoch ist man unter dem 65-jährigen Niederländer in der Veltins Arena noch ohne Punktgewinn. Alle Heimspiele unter der Regie von Stevens blieben sieglos. Mit Daniel Caligiuri, Jeffrey Bruma, Guido Burgstaller, Breel Embolo, Sebastian Rudy und Salif Sané droht fast der halben Schalker Mannschaft im Verwarnungsfall eine Gelbsperre im kommenden Spiel bei Bayer Leverkusen. Auch drei Augsburger Spieler sind von der ,,gelben Gefahr" bedroht: Jeffrey Gouweleeuw, Michael Greogritsch und Marco Richter.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

LESENSWERT

Wie sehe ich das Spiel FC Schalke 04 gegen FC Augsburg live im TV?

Das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen FC Augsburg wird am Sonntag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 12.30 Uhr mit Studiogästen aus der Veltins Arena. Reporter ist Robby Hunke. Field-Reporterin: Anna Kraft.

Wird die Partie FC Schalke 04 gegen FC Augsburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Schalke 04 gegen FC Augsburg gibt es am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen. Der Streamingdienst DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an. Sky-Kunden sehen die Partie ab 15.30 Uhr in einer 15-minütigen Zusammenfassung rund um die Partie SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Schalke 04 gegen FC Augsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel FC Schalke 04 gegen FC Augsburg an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 13.15 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf 3-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.