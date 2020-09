Schalke-Trainer Wagner warnt vor Ansprüchen in der Bundesliga: "Mit der Spitze rein gar nichts zu tun" 

Trainer David Wagner hat erneut vor einer zu hohen Erwartungshaltung im Umfeld des FC Schalke 04 gewarnt. "Ich habe schon das Gefühl, dass noch nicht jeder verinnerlicht hat, wie unsere Situation derzeit ist. Es wird immer noch zu viel gesprochen, wie es mal war, und wie das jetzt alles passieren konnte" , sagte der 48-Jährige in einem Interview der Sport Bild. Und Wagner wurde noch deutlicher: "Es gibt Menschen, die sind heute 30 oder noch älter, die können gar nicht verstehen, dass wir mit Bayern München und den Klubs an der Spitze derzeit rein gar nichts mehr zu tun haben. Aber das ist Fakt! Und das müssen alle verstehen, auch wenn sie es vielleicht nicht wahrhaben möchten."

Wagner verteidigt Testspiel-Pleiten gegen Verl und Uerdingen

"Ich verstehe, dass Testspielniederlagen gegen unterklassige Gegner bei einem so großen Klub wie uns sehr hochgehängt werden", räumte Wagner nach den Test-Pleiten nun ein. "Aber uns war bewusst, dass uns so etwas passieren kann. Wir bereiten die Spieler nicht auf Testspiele vor, sondern auf eine fast zehnmonatige Saison ohne Winterpause." Am Samstag steht für die "Knappen" der nächste Test gegen den VfL Bochum auf dem Programm (15.30 Uhr).

Nach den Resultaten aus der Vorbereitung und den Erkenntnissen aus dem Training betonte Wagner, der in seine zweite Saison als Trainer der Königsblauen geht, noch einmal: "Die grundsätzliche Marschroute hat der Vorstand vorgegeben: dass Schalke auf absehbare Zeit Europa nicht als Ziel ausgeben kann." Der Pflichtspiel-Auftakt steht für Schalke am 11. September voraussichtlich gegen Schweinfurt im DFB-Pokal an. In der Bundesliga bestreitet die Wagner-Elf am 18. September das Eröffnungsspiel gegen Meister FC Bayern.