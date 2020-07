Europa nicht mehr Ziel, Budget-Kürzungen beim Personaletat: Schalke-Vorstand kündigt Konsequenzen an

Seit Wochen und Monaten steckt der FC Schalke 04 in der Krise. Sowohl auf als auch neben dem Platz lief es teils desaströs. Am Mittwoch präsentierte der Klub nun das Ergebnis aus der Saison-Analyse des Vorstands - nachdem Aufsichtsratschef Clemens Tönnies am Dienstag zurücktrat. Marketingchef Alexander Jobst kündigte Konsequenzen an: "Der heutige Tag ist eine Zäsur für den FC Schalke 04. Ein Weiter so kann es auf Schalke nicht geben. In den vergangenen Monaten hat Schalke in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben", sagte er. "Wir haben uns mit vielen Entscheidungen keinen Gefallen getan. Wir haben Fehler gemacht, für die wir uns entschuldigen müssen."