Gegner von Schalke 04 im DFB-Pokal fix: Wagner-Elf trifft auf den 1. FC Schweinfurt

Nun steht auch die letzte Partie der ersten Runde im DFB-Pokal fest: Vorjahres-Viertelfinalist Schalke 04 hat seinen Gegner. Der Bundesliga-Klub trifft am Sonntag den 13. September auf den 1. FC Schweinfurt (15.30 Uhr, Sky). Die Königsblauen hatten seit der Auslosung Ende Juli abwarten müssen , wem man beim Saison-Auftakt gegenübersteht. Als Gegner in der ersten Runde bekamen sie nämlich den Meister der Regionalliga Bayern zugelost. Wegen der Corona-Pause steht dieser allerdings immer noch nicht fest.

In der höchsten bayerischen Amateurliga war nach der Saison-Unterbrechung im April der damalige Tabellenführer Türkgücü München zum Aufsteiger in die 3. Liga bestimmt worden. Die Münchener wurden aber für den Rest der Spielzeit aus der Wertung genommen, damit die Saison zu einem späteren Zeitpunkt beendet werden kann. Der bis dahin Zweitplatzierte 1. FC Schweinfurt wurde dadurch in der Liga, die erst am 26. September fortgesetzt wird, zum neuen Tabellenführer. Da die Meldefrist für den DFB-Pokal am Sonntag abläuft, ziehen die Schweinfurter nun in den Pokal ein.