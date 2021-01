Offiziell: Schalke 04 verleiht Rabbi Matondo an Stoke City in die Championship

Rabbi Matondo kehrt nach England zurück. Der Flügelspieler des FC Schalke 04, der vor zwei Jahren für rund neun Millionen Euro von Manchester City ins Revier gewechselt war, wird für ein halbes Jahr an den englischen Zweitligisten Stoke City verliehen. Das bestätigen sowohl Stoke als auch S04 am Donnerstag. "Rabbi Matondo ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich sportlich zu verändern", wird Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir glauben, dass die Luftveränderung für beide Seiten aktuell das Beste ist." Anzeige

Matondo ist der erste Abgang beim FC Schalke in dieser Winter-Transferperiode. Beim 0:3 in Berlin am Samstag stand Flügelflitzer nicht im Schalker Kader. Laut Trainer Christian Gross fehlte er dort wegen Magenproblemen. Bei S04 kam Matondo in zwei Jahren bislang auf 32 Spiele, erzielte dabei zwei Tore.

Auf den 20 Jahre alten Waliser wartet in England eine harte Aufgabe: Der langjährige Premier-League-Klub Stoke City steckt in seinem zweiten Jahr nach dem Abstieg mitten im Kampf um die Rückkehr in die erste englische Liga. Zwei Punkte Rückstand haben die "Potters" (Töpfer) auf den nächsten Playoff-Platz, den der letztjährige Absteiger FC Watford belegt.