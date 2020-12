S04 jagt historischen Sieglos-Rekord - Tasmania-Legende macht Schalke Mut: "Zu viel Qualität"

Saisonübergreifend blickt der FC Schalke 04 in der Bundesliga auf 26 Spiele ohne Sieg zurück. Alleine in der aktuellen Spielzeit blieb der Tabellenletzte zehnmal ohne Dreier, kassierte mitunter deutliche Niederlagen (0:8 bei den Bayern, 0:4 in Leipzig, 0:3 im Derby beim BVB sowie zuletzt 1:4 in Mönchengladbach und 0:3 gegen Leverkusen). Als wäre diese Durststrecke nicht bereits bitter genug, rückt auch noch ein Negativrekord immer näher. Konkret: Kann Schalke auch in den kommenden fünf Ligapartien nicht siegen (gegen Augsburg, Freiburg, Bielefeld, Hertha und Hoffenheim), stellt das Team von Manuel Baum die Minus-Marke von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 ein.

